ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، القبض على امرأتين بعد قيامهما بطعن رجل داخل محطة مترو أنفاق لندن.

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، نُقل الرجل إلى الطوارئ، وهو مصاب بجروح خطيرة، وحالته الصحية حرجة.

كما ألقت الشرطة القبض على شخص ثالث، للاشتباه في تورطه بالجريمة، بينما أغلقت السلطات محطة "Seven Sisters"، حيث وقع الهجوم.

وقالت شرطة النقل البريطانية: "تم القبض على امرأتين للاشتباه في إلحاقهما أذى جسدي خطيرا عن قصد". كما تم القبض على أحدهم أيضًا للاشتباه في ارتكابه اعتداءً مشتركًا.

وما زال الثلاثة رهن الاحتجاز والتحقيقات جارية، لمعرفة ملابسات وأسباب الجريمة.