روسيا تكشف عن أسرار قبعة "مونوماخ" في معرض بالهند

المعرض، الذي سيقام في سبتمبر المقبل، سيكشف عن النموذج الحجمي لقبعة "مونوماخ" في "المتحف الرقمي G20- الممر الثقافي"، وفق متاحف الكرملين.

وكشفت قناة "تليغرام" الرسمية لمتاحف الكرملين أن قبعة "مونوماخ"، التي تعد من أرقى أعمال فن المجوهرات، والتي تلفت اهتمام الباحثين والمؤرخين، هي أحد المعروضات المفضلة في المتحف، حيث تعد القبعة رمزا للحكم القيصري في روسيا.