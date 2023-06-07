روسيا تكشف عن أسرار قبعة "مونوماخ" في معرض بالهند
قبعة "مونوماخ" الروسية المرصعة بالأحجار الكريمة وذات الوزن الثقيل، ستكون متاحة أمام الجمهور في معرض بالهند.
قبعة "مونوماخ" تعتبر رمزا للحكم القيصري في روسيا
المعرض، الذي سيقام في سبتمبر المقبل، سيكشف عن النموذج الحجمي لقبعة "مونوماخ" في "المتحف الرقمي G20- الممر الثقافي"، وفق متاحف الكرملين.
وكشفت قناة "تليغرام" الرسمية لمتاحف الكرملين أن قبعة "مونوماخ"، التي تعد من أرقى أعمال فن المجوهرات، والتي تلفت اهتمام الباحثين والمؤرخين، هي أحد المعروضات المفضلة في المتحف، حيث تعد القبعة رمزا للحكم القيصري في روسيا.
وقبعة مونوماخ (1053 – 1125) لأمير روستوف وسمولينسك وبيرياسلافل والأمير الأعظمي في كييف، وهي عبارة عن غطاء رأس ذهبي بحافة من فرو السمور يتوّجه الصليب، وتم تزيينه باللآلئ والأحجار الكريمة، وفق "تاس".