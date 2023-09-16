بعد 27 عامًا.. هيو جاكمان وديبورا لي يعلنان انفصالهما
أعلن الزوجان والنجمان الأستراليان هيو جاكمان وديبورا لي، قرارهما في الانفصال، وذلك بعد 27 عامًا من الزواج.
وكشف الزوجان في بيان خاص مشترك لصالح مجلة "بيبول" أن قرارهما في الانفصال جاء بشكل ودّي، قائلين في بيان: "لقد سعدنا بمشاركة ما يقرب من 3 عقود معًا كزوج وزوجة في زواج رائع مليء بالحب. رحلتنا الآن تتغير، وقررنا الانفصال لمتابعة مستقبلنا بشكل فردي".
وشدَّدا على أن عائلتهما - والمكونة من ابن وابنة - لا تزال تشكل أولويتهما، وناشدا الجميع تفهم واحترام خصوصيتهما في المرحلة الجديدة من حياتهما.
وأكدا في الختام أن "هذا البيان سيكون الوحيد الذي سيقولانه بخصوص قرار الانفصال".
وفي أبريل/نيسان الماضي، وجّه هيو جاكمان رسالة لزوجته بمناسبة ذكرى زواجهما الـ27، مؤكدًا "حبه لها"، ووصفها بأنها كانت "هدية رائعة بالنسبة إليه".
وعلق آنذاك في منشوره بالقول: "أحبك ديب. اليوم هو الذكرى الـ 27 لزواجنا. 27 سنة!! أنا أحبك جدًا. معًا أنشأنا عائلة جميلة، والحياة. إن ضحكتك، وروحك، وكرمك، وروح الدعابة، والوقاحة، والشجاعة، والولاء، هي هدية رائعة بالنسبة لي. أنا أحبك من كل قلبي".
وتزوج هيو جاكمان (54 عامًا) من زوجته ديبورا لي (67 عامًا)، في العام 1996، بعد عام من اجتماعهما معًا في مسلسل "كوريلي".