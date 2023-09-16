بعد 27 عامًا.. هيو جاكمان وديبورا لي يعلنان انفصالهما

أعلن الزوجان والنجمان الأستراليان هيو جاكمان وديبورا لي، قرارهما في الانفصال، وذلك بعد 27 عامًا من الزواج.

وكشف الزوجان في بيان خاص مشترك لصالح مجلة "بيبول" أن قرارهما في الانفصال جاء بشكل ودّي، قائلين في بيان: "لقد سعدنا بمشاركة ما يقرب من 3 عقود معًا كزوج وزوجة في زواج رائع مليء بالحب. رحلتنا الآن تتغير، وقررنا الانفصال لمتابعة مستقبلنا بشكل فردي".

وشدَّدا على أن عائلتهما - والمكونة من ابن وابنة - لا تزال تشكل أولويتهما، وناشدا الجميع تفهم واحترام خصوصيتهما في المرحلة الجديدة من حياتهما.