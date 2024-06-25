نوال الزغبي: مقاطعة المهرجانات لن تنهي الحروب

أكدت الفنانة نوال الزغبي أن مقاطعة المهرجانات الفنية ليست حلاً لإنهاء الحروب الموجودة في كثير من البلدان العربية والعالمية، ولن تساهم في حل الأزمات.

وجاءت تصريحات نوال الزغبي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 19 من مهرجان "موازين" في المغرب.

وعبرت الزغبي عن ألمها لمقتل الأبرياء دون سبب في فلسطين واليمن والسودان وأوكرانيا، وغيرها من دول العالم التي تعاني من الحروب.