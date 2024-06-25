نوال الزغبي: مقاطعة المهرجانات لن تنهي الحروب
أكدت الفنانة نوال الزغبي أن مقاطعة المهرجانات الفنية ليست حلاً لإنهاء الحروب الموجودة في كثير من البلدان العربية والعالمية، ولن تساهم في حل الأزمات.
وجاءت تصريحات نوال الزغبي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 19 من مهرجان "موازين" في المغرب.
وعبرت الزغبي عن ألمها لمقتل الأبرياء دون سبب في فلسطين واليمن والسودان وأوكرانيا، وغيرها من دول العالم التي تعاني من الحروب.
ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أنها كانت من أولى الفنانات اللواتي أعلنّ تضامنهن مع غزة، موضحة أنها غنت (يا قدس)، ونظمت حفلات خيرية لدعم المرأة الفلسطينية في مصر عبر جمع التبرعات.
وشددت نوال الزغبي على أنها تجنبت الحديث عن طرق تضامنها مع غزة والشعب الفلسطيني؛ بسبب عدم رغبتها في التباهي بتبرعاتها، ولإيمانها بأن الفن أداة للتعبيرعن مشاعرها ودعم القضايا الإنسانية، متمنية أن يأتي يوم تتوقف فيه الحروب في دول العالم جميعها.