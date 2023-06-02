نجوم ومشاهير يهنئون الأمير الحسين والأميرة رجوة بعقد قرانهما

هنأ فنانون ومشاهير عرب، اليوم الخميس، ولي العهد الأردني الأمير الحسين، والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلٌّ على طريقته.

وشاركت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو لحفل الزفاف عبر حسابها في "تويتر" وعلقت برسالة: "ألف مبروك للعائلة الهاشمية، من دار زايد إلى الأردن الحبيب، ألف مبروك جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله على زفاف سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني وعروسه السيدة رجوة بنت خالد آل سيف.. حفظكم الله وأسعدكم مع تمنياتي لهم بدوام الحب والسعادة".