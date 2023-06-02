نجوم ومشاهير يهنئون الأمير الحسين والأميرة رجوة بعقد قرانهما
هنأ فنانون ومشاهير عرب، اليوم الخميس، ولي العهد الأردني الأمير الحسين، والأميرة رجوة الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلٌّ على طريقته.
وشاركت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو لحفل الزفاف عبر حسابها في "تويتر" وعلقت برسالة: "ألف مبروك للعائلة الهاشمية، من دار زايد إلى الأردن الحبيب، ألف مبروك جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله على زفاف سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني وعروسه السيدة رجوة بنت خالد آل سيف.. حفظكم الله وأسعدكم مع تمنياتي لهم بدوام الحب والسعادة".
كما علقت الفنانة السورية أصالة نصري: "للمملكة الأردنيّة الهاشميّة وجلالة الملك عبد الله والملكة المحبوبة رانيا وللشعب الأردني الحبيب كلّ أمنياتي لكم بدوام الفرح والتقدّم والاستقرار وللأمير الحسين وخطيبته الرّاقية رجوة دعواتي بحياة سعيدة مليانة بالنجاح والأيام الطيبة".
وكتبت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن: "حفل راقي ومشرّف بيشبه أهل الأردن الكرام، ألف مبروك لـ ولي العهد الحسين وزوجته الأميرة الجميلة رجوة، ومبروك لكل الأردنيين.. دوام الفرح والأمان يا رب".
ونشرت الفنانة سيرين عبدالنور عبر حسابها على "تويتر" صورًا من حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة، وكتبت: "طيب شو حلوين وبتحسوا الحب طالع من الصورة، ألف مبروك الله يحميكن".
وأضافت: "أحر التهاني لجلالة الملك عبدالله وجلالة الملكة رانيا والمملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين والآنسة رجوة آل سيف، دامت أفراحكم".
وغردت الفنانة مايا دياب عبر حسابها على "تويتر": "مبروك للشعب الأردني هذا الزفاف الملكي، زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، هذا الحدث السعيد للعالم وللمملكة الهاشمية.. وألف مبروك للمملكة العربية السعودية وللأميرة رجوة خالد آل سيف.. الأردن بلد الخير والضيافة كل الفخر والاعتزاز وألف مبروك لكل مواطن أردني هذا اليوم التاريخي".
وهنأت الفنانة المصرية شريهان العروسين، وعلقت: "مبارك حفيد الملك الراحل العظيم الحسين بن طلال، مبارك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله زفاف عريس الأردن وفرحة الوطن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.. وألف مبروك للعائلة الملكيّة الهاشميّة وعروسته الفاضلة الآنسة رجوة آل سيف والتي أصبحت صاحبة السمو الملكي رجوة الحسين".
كما هنأ عدد آخر من الفنانين والمشاهير ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين بمناسبة عقد قرانهما، من بينهم نوال الزغبي، وائل كفوري، والإعلامي اللبناني نيشان.
وشهد الأردن مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، في قصر زهران، وشارك فيه قرابة 150 شخصاً من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد ومسؤولين.