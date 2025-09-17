بعد فوز فيلم فلسطيني.. إسرائيل توقف تمويل أرفع جوائزها السينمائية

أثار فوز فيلم يروي معاناة صبي فلسطيني موجة جدل كبيرة في إسرائيل، دفعت وزارة الثقافة إلى وقف تمويل جوائز "أوفير" السينمائية، التي تُعرف بأنها بمثابة "الأوسكار الإسرائيلي".

الفيلم الفائز بعنوان "البحر"، للمخرج الإسرائيلي شاي كارميلي-بولاك، حصد جائزة أفضل فيلم ليلة الثلاثاء.

وتدور قصته حول طفل فلسطيني من رام الله يحلم برؤية البحر للمرة الأولى، في مواجهة الحواجز العسكرية التي تعيق وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل.

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار شن هجومًا حادًا على العمل، وصرح في بيان الأربعاء: "في عهدي بالوزارة، لن يدفع المواطنون الإسرائيليون من جيوبهم تكاليف حفل يبصق في وجوه جنودنا الأبطال". ووصف الحفل بـ"المخزي"، معلنًا وقف التمويل بحجة أن أموال دافعي الضرائب "يجب أن تُصرف بشكل أفضل".

ورغم هذا القرار، سيُمثل الفيلم إسرائيل رسميًا في جوائز الأوسكار 2026 ضمن فئة أفضل فيلم دولي، المقررة في مارس المقبل.

أخبار ذات علاقة "صوت هند رجب" يمثل تونس رسميا في الأوسكار

اللافت أن محمد غزاوي (13 عامًا)، بطل الفيلم، فاز أيضًا بجائزة "أوفير" لأفضل ممثل، وألقى كلمة مؤثرة أعرب فيها عن أمله في مستقبل يتمكن فيه الأطفال من "العيش والحلم دون حروب".

يُذكر أن ميكي زوهار ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني، بينما أثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الثقافية الإسرائيلية، حيث تُعد جوائز "أوفير" أرفع تكريم سينمائي في البلاد.