اعتقال أردني في مصر بتهمة استدراج فتاة قاصر والاعتداء عليها

أقدم رجل أردني الجنسية على استدراج فتاة صغيرة والتعدي عليها جنسيًا، وفقًا لمواقع مصرية محلية.

وفي التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في مديرية أمن الجيزة، القبض على الرجل بعد أن كشفت التحريات أن المتهم استدرج الفتاة بحجة مساعدته في مرور الطريق وحالما انفرد بها تعدى عليها وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم ثالث أكتوبر من ولي أمر طفلة يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد مواطن أردني.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبتقنين الإجراءات تمكنت من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.