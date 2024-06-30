نهال عنبر تكشف لـ"إرم نيوز" سبب وجود عواطف حلمي في دار المسنين

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين والمسؤول عن الملف الطبي، سبب وجود الفنانة عواطف حلمي في دار المسنين التابعة للنقابة، مشيرة إلى أنها ليست محجوزة فيها، ولكنها تذهب إليها لزيارة أصدقائها المقيمين هناك.

وتداولت صفحات إخبارية، أخيرا، أنباء تفيد بأن الفنانة عواطف حلمي تقيم في دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، من دون علم أسرتها؛ بسبب شعورها بالملل، وانشغال أسرتها عنها وتركها بمفردها لأوقات طويلة.

وأضافت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الفنانة عواطف حلمي منذ فترة تداوم على الحضور إلى دار كبار الفنانين، هكذا اسمها، وليس دار المسنين؛ لتقديم دور خدمي وهو رفع الروح المعنوية لزملائها المقيمين، إذ إنها تفعل ذلك بطلب من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين".

وأشارت عنبر إلى أن عواطف حلمي تمكث لفترات في دار الرعاية، ثم تعود لمنزلها، وهي تشعر بالسعادة بالوجود وسط زملائها ولو بشكل مؤقت.

يذكر أن الفنانة عواطف حلمي أعلنت قبل أشهر اعتزالها الفن بشكل نهائي، موضحة خلال تصريحات صحافية: "قررت أعتزل الفن بشكل نهائي، ولا نية لدي للعودة إلى هذا المجال في المستقبل، أنا الآن خارج دائرة الفن وأشكر الله على ذلك".