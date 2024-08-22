أفاد مصدر أمني في مديرية مكافحة مخدرات بغداد اليوم الخميس، باعتقال الفنان العراقي صباح العماري، بتهمة الترويج وحيازة المخدرات.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "قوة أمنية من المديرية نفذت واجبًا بعد معلومات استخبارية تفيد باشتراك الفنان صباح العماري في عمليات الترويج للمخدرات وحيازتها، فضلًا عن المساهمة بنقلها من محافظة البصرة والعمارة إلى العاصمة بغداد".

وأضاف، أنه "وفق المعلومات المتوفرة تم تشكيل فريق عمل ومداهمة منزل الفنان صباح العماري في مدينة بسماية جنوبي شرقي العاصمة بغداد، حيث قُبِض عليه بالجرم المشهود وتحريز المواد المخدرة التي وجدت عنده".

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وأشار المصدر إلى أن "الكريستال كانت المادة الرئيسة التي ضُبِطَت في منزل العماري، والتي تعد من أخطر أنواع المخدرات الرائجة اليوم في العراق".

وبين أن "العماري سيعرض على قاضي التحقيق، وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وتنص المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات على عقوبة السجن المؤبد لكل من حاز أو روج، أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية.