صرخ "الموت لترامب".. راكب يهدد بتفجير طائرة خلال رحلة جوية (فيديو)

هدد أحد المسافرين على متن رحلة جوية بتفجير طائرة ركاب وهو يصرخ "الموت لترامب"، قاصداً الرئيس الأمريكي، محذراً من أنه يحمل معه قنبلة.

وأثار الراكب حالة من الرعب بين ركاب طائرة "إيزي جيت" التي كانت تقوم بالرحلة EZY609 المتجهة من لوتون إلى غلاسكو في اسكتلندا.

وانتشر عبر مقاطع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه أحد الأشخاص في مؤخرة الطائرة، وهو يصيح: "أوقفوا الطائرة. ابحثوا عن القنبلة".

وصاح الرجل، البالغ 41 عاماً، والذي بدا في حالة غير طبيعية، بلكنة تبدو آسيوية: "الموت لأمريكا. الموت لترامب"، قبل أن يكرر "الله أكبر" عدة مرات.

وتمكن عدد من الركاب من التدخل سريعاً والإطاحة بالمسافر أرضاً والسيطرة عليه، بكل سهولة، ولاحقاً أفادت مصادر بأنه تم تسليمه للشرطة.