سلطنة عمان.. تعاطف مع شاب أخرس فُقد في ظروف غامضة

تحاول شرطة سلطنة عُمان فك لغز فقدان مواطن عشريني أخرس، انقطع الاتصال به منذ يوم الأحد الماضي، في منطقة تنتشر فيها عدة وديان، وشهدت أمطارا غزيرة قادت لجريان السيول.

واختفى بدر بن زاهر بن علي الحاتمي في ظروف غامضة من قرية البانة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة في السلطنة.

وفشلت محاولات الأهل والأصدقاء في الوصول إلى الحاتمي، قبل أن يلجؤوا للشرطة منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، لكن حتى الآن دون جدوى.

ويحظى الشاب ابن الـ 27 عاماً، بتعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بعد أن كشف أحد أقاربه لوسائل الإعلام أن المفقود لديه إعاقة نطق الكلام.