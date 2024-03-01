سلطنة عمان.. تعاطف مع شاب أخرس فُقد في ظروف غامضة
تحاول شرطة سلطنة عُمان فك لغز فقدان مواطن عشريني أخرس، انقطع الاتصال به منذ يوم الأحد الماضي، في منطقة تنتشر فيها عدة وديان، وشهدت أمطارا غزيرة قادت لجريان السيول.
واختفى بدر بن زاهر بن علي الحاتمي في ظروف غامضة من قرية البانة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة في السلطنة.
وفشلت محاولات الأهل والأصدقاء في الوصول إلى الحاتمي، قبل أن يلجؤوا للشرطة منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، لكن حتى الآن دون جدوى.
ويحظى الشاب ابن الـ 27 عاماً، بتعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بعد أن كشف أحد أقاربه لوسائل الإعلام أن المفقود لديه إعاقة نطق الكلام.
ويخشى مدونون عُمانيون فيما يبدو أن تكون تلك الإعاقة سبباً في عدم قدرة الشاب على طلب المساعدة أو النجدة؛ لذلك يتناقلون صوره فيما بينهم بهدف المشاركة في البحث عنه على أمل الوصول له.
وشهدت المنطقة، يوم أمس الخميس، هطولات مطرية غزيرة، جرت معها العديد من السيول التي تسببت باحتجاز مركبة على الأقل، ووفاة طفلين غرقاً نجحت فرق الدفاع المدني في انتشال جثتيهما.
واختفى الحاتمي قبل موجة الأمطار الغزيرة أمس، لكن غيابه المستمر منذ ستة أيام، يزيد من قلق عائلته حول مصيره.