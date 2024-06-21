لبنان.. القبض على سوري عذب أطفاله بطريقة وحشية
استقبل مستشفى في منطقة البقاع في لبنان، جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تدعى "ن.ح"، بعد تعرضها لضربة على رأسها.
ووفق وسائل إعلام محلية، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا فوريا بعد وفاة الطفلة، حيث كشفت المتابعة أن والد الضحية هو المسؤول عن الجريمة، الذي اختفى بعد وفاة ابنته.
وتبين من التحقيقات أن الأب يعنف أيضاً طفليه الآخرين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 4 و 5 سنوات، حيث كانت آثار التعذيب واضحة بمناطق مختلفة في جسميهما.
وتمكنت قوات الأمن من تحديد موقع الأب والقبض عليه، بعد فراره إثر سماعه نبأ وفاة ابنته، في سهل بلدة طاريا خلال أقل من 24 ساعة، ويدعى الموقوف "م.ح."، من مواليد عام 1999 ويحمل الجنسية السورية.
واعترف المتهم خلال التحقيق بالجرائم المنسوبة إليه، وتم تسليمه للسلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.