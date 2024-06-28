جاد شويري لـ "إرم نيوز": اقتران اسمي بفيروز يُشعرني بالفخر (صور)

كشف الفنان اللبناني جاد شويري في حديث لـ "إرم نيوز" عن رؤيته لاختياره إلى جانب السيدة فيروز ليكونا ضمن لوحات مواطنه الرسام جاد زيتوني بأحد معارض لندن الشهيرة، التي أُقيمت منذ أيام.

ونوه إلى أن ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بلبلة" سيتم طرح أغنياته بطريقة منفردة، حيث يصف كل أغنية بأنها تحمل طابعا خاصا من حيث المضمون والموسيقى.

في البداية، ما شعورك بعد اقتران اسمك مع السيدة فيروز ضمن لوحات الرسام اللبناني جاد زيتوني باختياركما كوجهين ضمن أعماله بمعرض "ساتشي" العالمي في بريطانيا مُنذ أيام؟

لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي باقتران اسمي إلى جانب السيدة فيروز، صاحبة مسيرة فنية غير مسبوقة، وذاكرة للفن والموسيقى اللبنانية.

شعرت ببهجة غامرة بعد أن علمت بأن الفنان والرسام اللبناني جاد زيتوني اختارني كي أكون إلى جانب السيدة فيروز كوجهين فنيين لهما لوحات ضمن أعماله بمعرض "ساتشي" في لندن، والذي أُقيم منذ أيام.

لقد حضرت الندوة التي أُقيمت على هامش المعرض، ووجدت تفاعلا كبيرا من الجمهور هناك، وهو حدث هام بالنسبة لي أشكر عليه الفنان جاد زيتوني الذي اختارني كشخصية فنية لها طابع خاص إلى جانب السيدة العظيمة فيروز، التي جعلتني أشعر بالفخر لاقتران اسمي باسمها.