جاد شويري لـ "إرم نيوز": اقتران اسمي بفيروز يُشعرني بالفخر (صور)
كشف الفنان اللبناني جاد شويري في حديث لـ "إرم نيوز" عن رؤيته لاختياره إلى جانب السيدة فيروز ليكونا ضمن لوحات مواطنه الرسام جاد زيتوني بأحد معارض لندن الشهيرة، التي أُقيمت منذ أيام.
ونوه إلى أن ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بلبلة" سيتم طرح أغنياته بطريقة منفردة، حيث يصف كل أغنية بأنها تحمل طابعا خاصا من حيث المضمون والموسيقى.
في البداية، ما شعورك بعد اقتران اسمك مع السيدة فيروز ضمن لوحات الرسام اللبناني جاد زيتوني باختياركما كوجهين ضمن أعماله بمعرض "ساتشي" العالمي في بريطانيا مُنذ أيام؟
لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي باقتران اسمي إلى جانب السيدة فيروز، صاحبة مسيرة فنية غير مسبوقة، وذاكرة للفن والموسيقى اللبنانية.
شعرت ببهجة غامرة بعد أن علمت بأن الفنان والرسام اللبناني جاد زيتوني اختارني كي أكون إلى جانب السيدة فيروز كوجهين فنيين لهما لوحات ضمن أعماله بمعرض "ساتشي" في لندن، والذي أُقيم منذ أيام.
لقد حضرت الندوة التي أُقيمت على هامش المعرض، ووجدت تفاعلا كبيرا من الجمهور هناك، وهو حدث هام بالنسبة لي أشكر عليه الفنان جاد زيتوني الذي اختارني كشخصية فنية لها طابع خاص إلى جانب السيدة العظيمة فيروز، التي جعلتني أشعر بالفخر لاقتران اسمي باسمها.
كيف ترى تجربتك الغنائية الأخيرة بعنوان "الصيت"، والتي أثارت جدلا واسعا بمشاركة مُطربة مصرية مُحجبة ضمن أحداث الكليب الغنائي؟
كُنت أعرف أن الأغنية ستكون مُثيرة للجدل بالنسبة للجمهور، حيث اختلاف الفكرة والمضمون الخاص بالأغنية، والتي تُسلط الضوء على الاختلاف بين الناس وضرورة احترام وتقبل الآخر.
بغض النظر عن الشكل والطبيعة الخاصة، الفكرة تناسبت معي والمطربة سُهيلة، هي محجبة بالأساس، لكن كُنت حريصا على إبراز مدى الاختلاف بين شخصيتي وشخصيتها داخل أحداث الكليب. كانت الكلمات والأفكار مُعبرة للغاية عن طبيعة أحداث الكليب، سعدت بالأصداء التي وصلتني عنها.
ماذا عن تفاصيل ألبومك الجديد "بلبلة" والمُقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى؟
ألبومي الجديد بات قريبا للطرح بالفعل، يحمل الكثير من الألوان والأفكار الموسيقية المختلفة التي تُعبر عن الهوية الخاصة بي، عملت جاهدا لتحمل كل أغنية من أغنيات الألبوم أفكارا ذات طابع خاص ورسائل تمس الناس عن قرب، إلى جانب العمل على التناغم بين الأفكار والتوزيعات الموسيقية المختلفة.
لماذا يرتبط اسم جاد شويري بإثارة الجدل، هل الأمر مقصود؟
ليس مقصودا بكل تأكيد، لكن مواقع التواصل الاجتماعي بات لها دور كبير في انتشار الأعمال، والتعليق عليها بأشكال مختلفة، أقوم فقط بالتعبير عن نفسي والآخرين من خلال أفكار موسيقية مختلفة بعيدا عن إثارة الجدل، لكن كثيرا ما أتوقع أن يحدث هذا قبل طرح أي عمل فني جديد.
وفي النهاية، ما مشاريعك الفنية الجديدة التي تعكف عليها حاليا؟
لدي ألبوم "بلبلة" جاهز للطرح، لكن نقوم بوضع اللمسات الأخيرة عليه، ومن ثم جدولته للطرح على منصات الموسيقى المختلفة، ولدي فيلم روائي قصير أعكف على التحضير له حاليا، أتولى إخراج هذا العمل وأشارك به تمثيليا، أتوجه لهذه الخطوة التي تأخرت كثيرا في تولي إخراج أعمال سينمائية بعيدا عن الكليبات الغنائية التي سبق أن تعاونت من خلالها مع كبار نجوم الغناء على مدار سنوات سابقة.