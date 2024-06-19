الكويت.. الكشف عن جنسيات المتسببين بحريق راح ضحيته 49 عاملاً
قررت النيابة العامة في الكويت، سجن 4 مصريين بجانب متهمين آخرين يواجهون جميعهم تهمًا بالمسؤولية عن مقتل 49 عاملاً في حريق مبنى العمال المروّع، الذي وقع قبل نحو أسبوع في منطقة المنقف.
ويواجه المصريون الأربعة، و 3 مقيمين هنود، ومواطن كويتي، تهم القتل الخطأ، والإصابة الخطأ والإهمال، وأمرت النيابة العامة بحبسهم مدة أسبوعين، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت بعد الحادثة، تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، لمواطن ومقيمين فقط، قبل أن تشمل التهم 5 أشخاص آخرين، بينهم 4 مصريين.
ووقع الحريق في مبنى مكون من 7 طوابق، ويقطنه قرابة 200 عامل يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية للمكان، فيما بينت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي عند الفجر، قبل أن يصل لأسطوانات غاز مخزنة في أسفل البناء الذي كان باب السطح فيه مقفلاً.
وغالبية الضحايا من العمال الهنود، بينما يتلقى عشرات المصابين العلاج في مستشفيات الكويت حتى الآن.
وهزت الحادثة البلد الخليجي الذي يستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي، ودفعت السلطات لتشديد الإجراءات على مخالفات سكن العمال، بينما تتواصل التحقيقات بالتزامن إيقاف موظفي بلدية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.