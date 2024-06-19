الكويت.. الكشف عن جنسيات المتسببين بحريق راح ضحيته 49 عاملاً

قررت النيابة العامة في الكويت، سجن 4 مصريين بجانب متهمين آخرين يواجهون جميعهم تهمًا بالمسؤولية عن مقتل 49 عاملاً في حريق مبنى العمال المروّع، الذي وقع قبل نحو أسبوع في منطقة المنقف.

ويواجه المصريون الأربعة، و 3 مقيمين هنود، ومواطن كويتي، تهم القتل الخطأ، والإصابة الخطأ والإهمال، وأمرت النيابة العامة بحبسهم مدة أسبوعين، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت بعد الحادثة، تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، لمواطن ومقيمين فقط، قبل أن تشمل التهم 5 أشخاص آخرين، بينهم 4 مصريين.