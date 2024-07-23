ردت الفنانة الإماراتية بتعليق "غير متوقع"، وصفه البعض بالطريف على متابعة تمنَّت زوجًا مثل مبارك الهاجري، طالبة منها أن تكون "أحلام" قبل طرح أمنيتها.

وفي التفاصيل، تركت المرأة تعليقًا أسفل فيديو نشره "الهاجري" عبر حسابه على إكس" تغزل خلاله بزوجته أحلام وهي تطهو سمكًا له.

وفي المقطع تغزل الهاجري بزوجته، وأثنى على مهارتها في إعداد الطعام، مقدمًا الشكر لها على جهودها واهتمامها، لترد أحلام بمقطع من أغنية "عيني بترف" للفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد.

وأعاد رواد مواقع التواصل نشر الفيديو بكثرة عبر حساباتهم على منصة "إكس"، ممتدحين الهاجري، وحرصه الدائم على إرضاء زوجته.

وعلقت إحدى المستخدمات على الفيديو قائلة: "ما شاء الله، ربّي يهنيهما. يا دنيا واحد مثل مبارك ما طلبت زيادة"، لتردّ أحلام عبر تغريدة قائلة: "بس لازم تكونين مثل أحلام".

ونال ردُّ أحلام تفاعلاً "غير مسبوق" من معجبيها، الذين أثنوا على طريقتها "الساخرة والطريفة" في الرد على المتابعين.