وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد

توفي الملياردير ورجل الأعمال المصري محمد الفايد، الجمعة، في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عاماً.

وجاءت وفاته بالتزامن مع الذكرى الـ26 لرحيل نجله عماد الفايد في حادث سيارة مع الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة.

وأعلن فولهام الإنجليزي، في بيان، وفاة الراحل المولود في مصر، المالك السابق للنادي ومتاجر هارودز الشهيرة في بريطانيا.

وقال شهيد خان الذي خلّف الفايد في ملكية النادي اللندني: "نيابة عن الجميع في فولهام أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء محمد الفايد".

وفي فترة الفايد ارتقى فولهام للدوري الإنجليزي الممتاز وصعد لنهائي الدوري الأوروبي.