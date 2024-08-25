غاب الفنان المصري حسام حبيب عن حضور جنازة عمه محمد حبيب، التي أُقيمت، بعد ظهر اليوم، في مسجد الصديق في الشيراتون، كما شهدت الجنازة غيابًا تامًا للمشيعين، حيث لم يحضر سوى شقيقة حسين حبيب والد المطرب المصري.

واضطُر الصحفيون الذين حضروا لتغطية الجنازة إلى حمل تابوت الجثمان؛ بسبب عدم وجود أحد من عائلته، وسط ذهول منهم.

وحول سبب غياب حسام حبيب عن جنازة عمه، قال والده لوسائل الإعلام الموجودة إنه حاول الاتصال به ليخبره بوفاة عمه، إلا أنه لم يرد على هاتفه.

وتداولت مواقع محلية نبأ تخلّف المطرب الشهير عن جنازة عمه، ليخرج بعدها والده في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، يكشف خلاله عن السبب الحقيقي لغيابه، حيث قال: "حسام حبيب لم يحضر جنازة عمه بسبب وجوده في كندا مع أخته ووالدته"، وأرفق بالمنشور صورة شقيقه الراحل.

وكان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أعلن وفاة شقيقه، وكتب منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله أخي الدكتور محمد حبيب".