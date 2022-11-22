من هو الداعية السعودي الراحل عبيد الجابري؟

رحل الداعية السعودي والمدرس في المدينة المنورة، عبيد الجابري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.

والداعية عبيد بن عبدالله بن سليمان الجابري من مواليد العام 1938 في بلدة الفقير من وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

تلقى الراحل مراحل التعليم الأولى في محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة بعد أن انتقل مع عائلته إليها العام 1946 بسبب ظروف عمل والده.

استقر الراحل في المدينة المنورة العام 1957، لكنه اضطر للانقطاع عن الدراسة بسبب ظروف عائلته، قبل أن يستأنف دراسته العام 1961 بدار الحديث المدنية.

التحق الجابري بالمعهد العلمي وبقي فيه خمس سنوات، قبل أن ينضم للدراسة في الجامعة الإسلامية في العام 1968، ويتخرج من كلة الشريعة العام 1972 بتقدير امتياز، وكان الأوّل على دفعته.

خلال رحلته كطالب علم، تلقى الجابري دروسًا في الشريعة وفروعها من دعاة بارزين بينهم سيف الرّحمن بن أحمد وعمّار بن عبد الله وعبد الله بن عبد العزيز الخضيري وعودة بن طلق الأحمدي ودخيل الله بن خليفة الخليطي وعبد الرحمن بن عبد الله العجلان.

كما تلقى الجابري دروسًا من الدعاة المعروفين محمّد بن عبد الله العجلان وحميد الحازمي وحمّاد بن محمّد الأنصاري وعبد المحسن العبّاد.

عمل الداعية الجابري إمامًا في مسجد السبت بالمدينة النّبوية بين عامي 1967 و1972، كما عمل مدرسا في مدرسة عمر بن عبد العزيز المتوسطة في مدينة جدة بين عامي 1972 و1976.

انتقل الجابري بعدها للعمل في مركز الدّعوة والإرشاد بالمدينة النبوية وظل فيه حتى العام 1984، وعاد الداعية الجابري للجامعة الإسلامية، لكن مدرسًا وليس طالباً، وظل يدرس فيها بين عامي 1987 و1993.

استغل الراحل وجوده في الجامعة الإسلامية وحصل على شهادة الماجستير في التفسير خلال عمله مدرسا فيها.

والتحق الجابري بمركز خدمة المجتمع التابع للجامعة الإسلامية قبل أن يتقاعد في العام 1996.

للراحل الجابري العديد من المؤلفات، وبينها "تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلاّ الله"، و"تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة (نشر دار البخاري)"، و"إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري" و "شرح منتقى ابن الجارود".