الجزائر.. مصرع 5 أطفال غرقًا أثناء رحلة مدرسية

لقي 5 أطفال مصرعهم غرقًا بأحد شواطئ الجزائر العاصمة، السبت، أثناء رحلة مدرسية، فيما لا يزال اثنان آخران في العناية المركزة.

وقال عناصر الدفاع المدني الجزائري إن أعمار الأطفال المتوفين تتراوح من 9 إلى 12 عاما، وكانوا في حالة حرجة جدا عندما تم نقلهم إلى المستشفى، قبل أن يفارقوا الحياة لاحقا.

وكان الأطفال الضحايا في رحلة مدرسية من ولاية المدية وعند غرقهم تدخل مواطنون لانقاذهم إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وقال بيان للحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) نشرته مساء السبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" إن "فرق الحماية المدنية تدخلت لانتشال أطفال غرقوا بشاطئ متنزه الصابلات على خليج الجزائر العاصمة، شمال البلاد".

وأشار إلى أن أحد الأطفال تم انتشاله متوفّى في المكان، فيما جرى إسعاف 6 آخرين ونقلهم إلى مستشفى "مصطفى باشا" الحكومي بوسط المدينة، ورغم محاولات إنعاشهم توفي 4 أطفال بالمستشفى، فيما لا يزال اثنان تحت العناية المركزة.

وفي بيان ثان، ذكر الدفاع المدني أن فرقه انتشلت طفلًا آخر يبلغ من العمر 10 سنوات غرق بالشاطئ ذاته. لكنه لم يكن ضمن المجموعة السابقة، وتم إسعافه وتحويله إلى المستشفى.

وتشير بيانات رسمية جزائرية إلى أن العام الماضي 2023، شهد تسجيل وفاة أكثر من 200 شخص غرقًا في الشواطئ والبرك المائية والسدود، بحسب الأناضول.