إطلاق أول جمعية للعلاج بالموسيقى في الأردن(صور)

بعد خطوات مبشرة في استخدام الموسيقى والفنون لعلاج عدد من الأمراض وتأهيل كوادر مدربة بهذا المجال، أشهر الأردن أول جمعية متخصصة تتولى وضع الأطر التنظيمية والتنسيق بين الجهات المعنية والاضطلاع بالدراسات والأبحاث اللازمة للانطلاق بالتجربة نحو آفاق أرحب.

وقال جاك سركيس، رئيس الجمعية، لـ"رويترز"، إن فكرة إنشاء الجمعية جاءت استجابة لواقع الحال مع ازدياد أعداد خريجي برنامج دبلوم العلاج بالموسيقى والفنون الذي أطلقه قبل عدة سنوات.

وأضاف أن البرنامج خلال سنوات قليلة أعدّ وأهّل 33 معالجا؛ مما استدعى تأسيس نقابة أو جمعية تنظم عمله، ومن هنا تشكلت جمعية العلاج بالموسيقى والفنون لتكون أول جمعية مشهرة في الشرق الأوسط بهذا المجال.