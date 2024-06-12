ما حقيقة اختطاف وتهريب الأطفال في حضرموت؟

وأوضح البيان أن هذه المنشورات عارية من الصحة، وتهدف فقط إلى زعزعة الاستقرار الأمني في حضرموت، مشيرا إلى أن الإدارة تراقب بدقة جميع المداخل والمخارج في المحافظة؛ لضمان سلامة المواطنين، خاصة الأطفال.

وأشاد البيان بالدور البارز للنخبة الحضرمية في المحافظة على الأمن والاستقرار، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تسعى لبث الذعر في المجتمع.

وتوعدت الإدارة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يقوم بنشر أو ترويج هذه الإشاعات الكاذبة، مؤكدة أن أمن وسلامة المواطنين هو الهدف الأساس لها.