شيرين بعد أزمتها مع "روتانا": سأكون ملكة في السجن | إرم نيوز

لا تزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تواصل حربها مع شركة "روتانا" للإنتاج الموسيقي، وذلك بعد حذف الشركة 4 أغان للمطربة بعد طرحها على الإنترنت.

وصرحت شيرين إن العقد يصبح "لاغيا، لو لم يتم عمل الدعاية (الإعلانات) اللازمة التي توازي حجمي عربيا ودوليا. سلمتهم جميع الأغاني، لكن لم يتم عمل الدعاية الكافية".

واتهمت شيرين شركة "روتانا" خلال اتصال هاتفي عبر برنامج على قناة "إم بي سي مصر"، بأنها "ترغب في استغلالها بشكل حصري في الحفلات، وهو ما لا ينص عليه العقد".

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وأضافت الفنانة المصرية "أنا سجن النساء واحشني جدا. مستعدة أتسجن عادي جدا. نفسي أجرب تجربة سجن النساء.. سأكون ملكة في السجن".

من جانبه وخلال البرنامج نفسه دعا المستشار القانوني لشركة روتانا بالقاهرة، رضا عبد الفتاح شيرين إلى "تنفيذ بنود التعاقد".

وقال: "تعاقدنا مع شيرين عبد الوهاب في 2019، ويمنح ذلك الحق الحصري لشركة روتانا في استلام منها عدد 2 ألبوم بواقع 10 أغان لكل ألبوم، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، و3 حفلات".

وتابع: "مدة العقد 3 سنوات، لكن ورد في العقد أنه يمتد لمدة أو مدد أخرى لو لم تقم بتنفيذ التزاماتها، وتسليم العشرين أغنية المتفق عليها، حيث يستمر سريان العقد".

ولعدم تنفيذ بنود التعاقد قامت الشركة بالتوجه إلى المحكمة الاقتصادية للمطالبة بالشرط الجزائي، وبالفعل حصلت على 5 ملايين جنيه مصري كتعويض من عبد الوهاب.