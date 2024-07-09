توفي الشاعر الكويتي المعروف، يعقوب يوسف السبيعي، اليوم الثلاثاء، عن عمر 79 عامًا بعد مسيرة طويلة في فضاء الشعر الغزلي والوطني الذي يدرس بعض من قصائده طلبة المدارس في مناهجهم.

ونعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، ونخب ثقافية ووسائل إعلام في البلاد، الشاعر الراحل صاحب قصيدة "كلنا للكويت والكويت لنا وقصيدة "هلّي على الكويت يا شمس الأعياد".

وللراحل عدة دواوين شعرية منها: السقوط إلى الأعلى، ومسافات الروح، والصمت مزرعة الظنون، وإضاءات الشيب الأسود، إضافة إلى عدد من القصائد التي لم تجمع في ديوان.

كما صدر للسبيعي كتاب "أوراق، كتابات أدبية"، والذي طبع من خلال وزارة الإعلام بالكويت، العام 1996.

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وهيمنت قصائد الحب على دواوين السبيعي، ما دفع مجلة "العربي" الكويتية العريقة، لإطلاق لقب "شاعر الحب والغزل" عليه.

كما اختارت وزارة التربية عددًا من قصائده الوطنية التي تمجد الكويت، لتكون ضمن المنهاج الدراسي في المرحلة المتوسطة.

ووُلد الشاعر يعقوب يوسف السبيعي في حي المرقاب في الكويت العام 1945، وتلقى العلم في مدارس الكويت، حتى أنهى الثانوية العامة، وقد بدأ في تلك المرحلة أنه ميال للقراءة والأدب منذ سن مبكرة.

بدأ حياته المهنية بالعمل في جامعة الكويت بعد تجربة قصيرة في وزارة الداخلية، قبل أن يصدر ديوانه الأول العام 1979، وقد حمل عنوان "السقوط إلى الأعلى"، متضمنًا 26 قصيدة.

وحصد ديوانه "الصمت مزرعة الظنون" الصادر العام 1989، الجائزة التشجيعية لأحسن ديوان شعر.

كما طبع ديوانه "إضاءات الشيب الأسود"، بدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب العام 1997.