ما العلاقة بين الحنين إلى المستقبل والرفاهية النفسية؟

الحنين والرفاهية النفسية

توصلت دراسة حديثة إلى أنه كلما كان الشخص أكثر حنينًا، كان مستوى الرفاهية النفسية لديه أعلى.

وشملت الدراسة 2423 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و78 عامًا، وكان حوالي 50% منهم أمريكيين و33% صينيين و17% بريطانيين.

ووجدت نتائج البحث الذي نشر في “Journal of Experimental Social Psychology” أنّ الحنين إلى الماضي أدى إلى زيادات ذات دلالة إحصائية في جميع مكونات الرفاهية النفسية المقاسة (العلاقات الاجتماعية، والحيوية، والكفاءة، ومعنى الحياة، والتفاؤل، والرفاهية الذاتية).

ولاحظ الباحثون أنّ الحنين إلى الماضي يؤثر على الرفاه النفسي من خلال تعزيز الشعور بالأصالة؛ التي عرفتها الدراسة بتماهي الشخص مع الذات الحقيقية.

وقال نيكولاس كيلي، الباحث الرئيس في الدراسة: ”قد لا يحظى الحنين إلى الماضي، أو الشعور الجيد الذي ينتاب المرء عند التفكير في الماضي بالاحترام الذي يستحقه، لكننا أثبتنا ولأول مرة، أن الحنين يغرس إحساسًا عامًا بالازدهار النفسي“.