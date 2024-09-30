رحيل المغني الأمريكي كريس كريستوفرسون عن 88 عاماً

أعلنت عائلة المغني الأمريكي كريس كريستوفرسون، أحد أكثر الفنانين تأثيرًا في عصره، عن وفاته يوم السبت عن عمر 88 عامًا.

كريستوفرسون، الذي اشتهر بأغان مثل "مي آند بوبي ماكجي"، توفي بسلام في منزله في ماوي، هاواي، محاطًا بعائلته، وفقًا لبيان صادر عن العائلة، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وبحسب "رويترز"، كريستوفرسون كان يعاني فقدان الذاكرة منذ بلوغه السبعينات. بجانب مسيرته الموسيقية الناجحة، كان ممثلًا معروفًا، حيث ظهر في أفلام بارزة مثل "مولد نجمة" عام 1976.

تعد مسيرته الفنية متنوعة، حيث كان رياضيًّا، وضابطًا سابقًا، وطيار هليكوبتر، وكان حصل على منحة رودس، وبدأ مشواره في ناشفيل ككاتب أغان ناجح، قبل أن يصبح مغنيًا شهيرًا في السبعينيات.