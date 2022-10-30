من هي خبيرة التجميل السودانية الراحلة هديل المشرف؟

وقالت منال دياب زميلة الراحلة لـ"إرم نيوز "، إن المشرف تعمل في مجال التجميل منذ سنوات وتركت بصمة واضحة في المجال.

وأضافت دياب، أن سبب وفاة زميلتها نتيجة لتعرضها لجلطة في الرئة فارقت على إثرها الحياة في القاهرة فجر اليوم الأحد.

ووصفت الراحلة بالمهذبة والمجتهدة، وقالت إنها كافحت في مجال التجميل وحققت نجاحات كبيرة عبر مركزها الشهير بضاحية الرياض في العاصمة الخرطوم.

وأشارت مقربة من المشرف لـ "إرم نيوز"، إلى أن الراحلة منفصلة عن زوجها ولديها بنت واحدة، وأوضحت أنها تمتلك مراكز للتجميل وأنها ناجحة بشكل كبير في هذا المجال.

وتعد المشرف من الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الإجتماعي إذ يتابعها الآلاف من عبر حساباتها الرسمية المختلفة.

وقال مقربون من الراحلة إنها تشارك في أعمال الخير بشكل كبير ودائما سباقه إليه من خلال تقديم ماتستطيعه عبر مركز التجميل الخاص بها خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بتجهيز العرائس ومساعدة المحتاجات منهم في ليلة زفافهن.

واشتهرت الراحلة التي تدير مركزًا للتجميل يحمل اسمها بالعاصمة الخرطوم من خلال العديد من الوصفات والأعمال التي تقوم بها في مجال زينة العرائس والنساء، وذاع صيتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لإتقان عملها بمجال التجميل وتصفيف الشعر وعلاج تساقطه والأمراض المرتبطة بالشعر وغيرها العديد مما يخص المرأة.

وسطع نجم المشرف بشكل كبير عبر فضائية النيل الأزرق مطلع العام 2010 عبر برنامج مع "هديل أحلى " الذي يختص في عالم الجمال قبل أن تنتقل إلى فضائية قوون.