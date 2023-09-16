جثث "مرمية".. تفاصيل "موجعة" يرويها أحد الناجين في درنة الليبية

روى أحد الناجين من كارثة مدينة درنة الجبلية، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في شمال شرق ليبيا، تفاصيل "موجعة"، بعد أن ضربتها العاصفة المعروفة عالميًا بـ"دانيال"، ومحليًا باسم "إعصار درنة"، نسبة إلى المدينة المنكوبة.

ونزح أكثر من 38640 شخصًا في المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق ليبيا بسبب العاصفة، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، في حين لقي "أكثر من 5000 شخص حتفهم"، جراء العاصفة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" حديث توفيق خليفة معصب، وهو أحد الناجين من مدينة درنة، عن "أصعب" اللحظات التي عاشها وأسرته قبل حدوث الكارثة.