من هو المفكر اليمني الراحل أبوبكر السقاف؟

ولد أبو بكر السقاف عام 1934، في منطقة "الوهط" التابعة إداريًا لمديرية "تبن" جنوب شرق محافظة لحج، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن في جنوب البلاد، التي تلقى تعليمه الأساسي في مدارسها التقليدية.

غير أن معلومات متواترة تقول إنه ولد في إثيوبيا بعد هجرة والده إليها، قبل أن يعود في منتصف الأربعينيات إلى مسقط رأس والده بمنطقة "الوهط"، ليتلقى تعليمه في المدرسة "الجعفرية" هناك، ثم ينتقل إلى مدينة الحوطة، مركز المحافظة، ويواصل تعليمه في مدرسة "المحسنية العبدلية".

غادر السقاف إلى العاصمة المصرية القاهرة ضمن بعثة "نادي الشباب اللحجي"، مطلع العام 1954، ووجد هناك ما يرضي شغفه للقراءة، ونهمه تجاه اليسار الماركسي، وبقي في مصر عدة سنوات، قبل أن يعود في العام 1959 إلى مدينة تعز اليمنية، قبل أن يُبتعث إلى روسيا لمواصلة تعليمه في تخصص الفلسفة.