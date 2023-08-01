اندلاع حريق في غابة جنوبي تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق اندلع في منطقة حسنلار في محافظة أزمير غرب البلاد.

وقالت قناة "تي أر تي" التركية إن الحريق اندلع في الساعة 11:30 صباحا حسب التوقيت المحلي، وتم إرسال طائرتين و4 مروحيات للمساعدة في عمليات الإطفاء، ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.