اندلاع حريق في غابة جنوبي تركيا
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق اندلع في منطقة حسنلار في محافظة أزمير غرب البلاد.
وقالت قناة "تي أر تي" التركية إن الحريق اندلع في الساعة 11:30 صباحا حسب التوقيت المحلي، وتم إرسال طائرتين و4 مروحيات للمساعدة في عمليات الإطفاء، ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
وأشارت القناة التركية إلى اندلاع حريق في منطقة أولاركا في مدينة مانيسا بالقرب من أزمير يوم أمس، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه بعد خمس ساعات.
المصدر: قناة "تي أر تي" التركية