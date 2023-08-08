دراسة: تلوث الهواء يتسبب بزيادة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية
خلصت دراسة علمية إلى أن تلوث الهواء يزيد من مقاومة الجسم للمضادات الحيوية؛ ما يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان في جميع أنحاء العالم، وفق ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وحسب تقرير نشر في الصحيفة، فإن "باحثين من الصين والمملكة المتحدة ذكروا أن الدراسة التي قاموا بها توفر دليلاً قوياً على ارتباط المستويات المتزايدة لتلوث الهواء في العالم بمخاطر ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية".
وتعد الدراسة التي تم نشر نتائجها في مجلة "لانسيت" البريطانية العلمية المرموقة، أول تحليل للبيانات يسلط الضوء على هذه العلاقة بين الأمرين على مستوى العالم.
وتعتبر مقاومة المضادات الحيوية أحد أسرع التهديدات نموًا على الصحة العالمية، حيث يمكن لهذا الأمر أن يؤثر على الأشخاص من أي فئة عمرية وفي أي بلد في العالم، حيث يتسبب ارتفاع مقاومة الجسم للمضادات الحيوية في وفاة 1.3 مليون شخص سنويًا، وفقًا للتقديرات.
وبحسب باحثين، فإن هناك أدلة على أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء تتسبب في نشر جسيمات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي يمكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان مباشرة عن طريق استنشاقها من الهواء في البيئات الملوثة.
ويعد تلوث الهواء أحد أكبر الأخطار البيئية على الصحة العامة، حيث يرتبط التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء بحالات مزمنة من أمراض القلب والربو وسرطان الرئة؛ مما يقلل من متوسط العمر المتوقع للإنسان، كما يؤدي التعرض قصير المدى لمستويات عالية من التلوث إلى حدوث حالات السعال والصفير ونوبات الربو وزيادة دخول المرضى إلى المستشفيات في كافة أنحاء العالم.
وتشير الدراسة إلى أن الحد من تلوث الهواء يمكن أن يسهم في تقليل مقاومة الجسم للمضادات الحيوية؛ وهو ما يعد أول تحليل علمي عالمي يربط العلاقة بين هذين الأمرين، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن التحكم في تلوث الهواء يمكن أن يقلل بشكل كبير من الوفيات والتكاليف الاقتصادية الناجمة عن الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.
ونقلت الصحيفة عن كبير المشاركين في الدراسة البروفيسور، هونغ تشين، من جامعة "تشيجيانغ" الصينية قوله، إنه "حتى الآن لم تكن لدينا صورة واضحة حول العلاقة المحتملة بين تلوث الهواء ومقاومة المضادات الحيوية، لكن هذه الدراسة تؤكد أن التحكم في تلوث الهواء له فائدتان أولهما تقليل الآثار الضارة الناجمة عن التعرض لبيئات الهواء الرديئة، وثانيهما مكافحة ارتفاع وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".
وتضم المسارات المحتملة لنقل ونشر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية كلا من المستشفيات والمزارع ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تنبعث منها جزيئات مقاومة للمضادات الحيوية من خلال الهواء ومن ثم نقلها إلى مسافات واسعة.
وتشمل مصادر التعرض لانبعاثات الجسيمات الدقيقة في الهواء (بي إم 2,5) كلا من حركة المركبات على الطرق وانبعاثات الهواء الناجمة عن المشاريع الصناعية واحتراق الفحم والأخشاب.
وتشير البيانات إلى أن 7.3 مليار شخص حول العالم معرضون لاستنشاق مستويات غير آمنة من الجسيمات الدقيقة بشكل مباشر وعلى أساس سنوي.
وأفادت الدراسة بأن استنشاق انبعاثات الجسيمات الدقيقة في الهواء (بي إم 2,5) مسؤول عن زيادة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية وبأن ارتفاع تلوث الهواء بنسبة 10% يرفع مقاومة الأجسام للمضادات الحيوية بنسبة 1.1%، وذلك بحسب بيانات واسعة النطاق تم جمعها من 116 دولة بين أعوام 2000 و 2008.
كما أكد التحليل أن مقاومة جسم الإنسان للمضادات الحيوية الناجمة عن تلوث الهواء تسبب في ما يقدر بنحو 480 ألف حالة وفاة مبكرة حول العالم في عام 2018.
وحذرت الدراسة من أن مستويات مقاومة الجسم للمضادات الحيوية سترتفع بنسبة 17% بحلول عام 2050، وبأن عدد حالات الوفاة المبكرة المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية سيصل إلى حوالي 840 ألف شخص حول العالم في حال لم يتم إجراء تغيير في السياسات المتبعة للتعامل مع تلوث الهواء.
صحيفة "الغارديان" البريطانية