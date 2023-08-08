دراسة: تلوث الهواء يتسبب بزيادة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية

خلصت دراسة علمية إلى أن تلوث الهواء يزيد من مقاومة الجسم للمضادات الحيوية؛ ما يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان في جميع أنحاء العالم، وفق ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وحسب تقرير نشر في الصحيفة، فإن "باحثين من الصين والمملكة المتحدة ذكروا أن الدراسة التي قاموا بها توفر دليلاً قوياً على ارتباط المستويات المتزايدة لتلوث الهواء في العالم بمخاطر ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية".

وتعد الدراسة التي تم نشر نتائجها في مجلة "لانسيت" البريطانية العلمية المرموقة، أول تحليل للبيانات يسلط الضوء على هذه العلاقة بين الأمرين على مستوى العالم.

وتعتبر مقاومة المضادات الحيوية أحد أسرع التهديدات نموًا على الصحة العالمية، حيث يمكن لهذا الأمر أن يؤثر على الأشخاص من أي فئة عمرية وفي أي بلد في العالم، حيث يتسبب ارتفاع مقاومة الجسم للمضادات الحيوية في وفاة 1.3 مليون شخص سنويًا، وفقًا للتقديرات.

وبحسب باحثين، فإن هناك أدلة على أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء تتسبب في نشر جسيمات من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي يمكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان مباشرة عن طريق استنشاقها من الهواء في البيئات الملوثة.

ويعد تلوث الهواء أحد أكبر الأخطار البيئية على الصحة العامة، حيث يرتبط التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء بحالات مزمنة من أمراض القلب والربو وسرطان الرئة؛ مما يقلل من متوسط العمر المتوقع للإنسان، كما يؤدي التعرض قصير المدى لمستويات عالية من التلوث إلى حدوث حالات السعال والصفير ونوبات الربو وزيادة دخول المرضى إلى المستشفيات في كافة أنحاء العالم.