لماذا ستغضب الهند إذا ارتدت كاميليا تاج ملكة بريطانيا خلال التتويج؟

ويحتوي التاج الثمين على 2800 ماسة مع صليب أمامي يحمل ماسة Koh-i-Noor الشهيرة بوزن 105 قراريط، وهي واحدة من أكبر الماسات المقطوعة في العالم.

وقالت الصحيفة: "نشأت هذه الماسة الضخمة في الهند، ويقال إن آخر إمبراطور للسيخ في الهند أهداها للملكة فيكتوريا، وكان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 10 سنوات".

وأضافت: "لكن إهداء تلك الماسة الضخمة ظل محل خلاف، وهناك مطالبات في ثلاث دول على الأقل بما في ذلك الهند، بإعادة الجوهرة إلى منشئها".

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان هناك جدل مستمر بشأن التكهنات حول التاج الذي سترتديه الملكة كاميليا العام المقبل بعد أن قال الحزب الحاكم في الهند إن ارتداء الماسة سيعيد "الذكريات المؤلمة للماضي الاستعماري".

وقالت الصحيفة: "يبدو أن من المرجح أن تتخذ كاميليا قراراً بعدم ارتداء التاج، وسيختار قصر باكنغهام تاجاً أرخص من أجل حفل تتويج الملك والملكة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الجدل حول التاج التاريخي تفجّر بعد أن أعلن قصر باكنغهام الملكي أن موعد تتويج الملك والملكة سيكون في السادس من أيار/ مايو العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله: "لا أعتقد أنهم يريدون إغضاب الهند، الأولوية هذه الأيام هي الكومنولث والتنوع، هذان شيئان مهمان للغاية".

وكشفت الصحيفة أن هناك خياراً آخر وهو إزالة ماسة "Koh-i-Noor" من التاج واستبدالها بحجر مختلف، لكن البعض قلق من أن هذا من شأنه أن يبعث رسالة حول شرعية الماسة التي تم تقديمها كهدية.

وأضافت: "يُقال الآن إن القصر يفكر بنشاط في خيارات أخرى بما فيها تاج غير معروف ارتدته الملكة أديلايد في عام 1831، وهذا التاج هو جزء من المجموعة الملكية، ولكن تمت إزالته من العرض في برج لندن في وقت سابق من العام الجاري".

وأشارت إلى أن هناك أيضاً الإكليل الماسي، وهو تاج يرتديه الملك والملكة منذ أديلايد، لكنه لم يستخدم أبداً في حفل التتويج من قبل.