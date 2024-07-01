أثناء تكريمه.. سقوط مؤلم لصلاح تيزاني على المسرح (فيديو)

تعرض الفنان اللبناني صلاح تيزاني للتعثر والسقوط على خشبة المسرح أثناء تكريمه ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "الزمن الجميل" الذي أقيم مساء أمس الأحد على مسرح "كازينو لبنان".

وسارع عدد المتواجدين على المسرح لمساعدة الفنان على النهوض وسط تصفيق حار من الحضور، فيما مازح تيزاني الجمهور بمداعبة طريفة تعليقا على الواقعة.

وفي فبراير الماضي، دخل الفنان اللبناني العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، إلا أنه خرج منها بصحة جيدة.

ويعرف صلاح تيزاني باسم "أبو سليم"، ويبلغ من العمر اليوم 95 عاما، ويحظى بمكانة لافتة على ساحة الفن اللبنانية.