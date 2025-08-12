فيديو صادم لاعتداء مسلح على مسن في الجزائر

أثار مقطع فيديو متداول موجة جدل وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، يوثق اعتداء شابين على رجل مسن في وضح النهار بأحد أحياء مدينة عين فكرون، بولاية أم البواقي، باستخدام سلاح أبيض محظور، وسرقة أغراضه تحت التهديد.

وذكرت مصالح أمن ولاية أم البواقي، في بيان لها، أن الوحدات العملياتية بأمن دائرة عين فكرون باشرت التحقيق فورًا بالتنسيق مع النيابة المختصة، مستغلة مقطع الفيديو لتحديد هوية المشتبه فيهما.

وأضاف البيان، أن التحريات تمكنت من إلقاء القبض عليهم في وقت وجيز.

وأظهرت المقاطع، التي التُقطت بواسطة هاتف نقال، تعرض الضحية لجروح خطيرة في الرأس؛ ما تسبب له بنزيف، وسط غياب أي تدخل من المارة.

وقد عبّر العديد من رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع الرجل، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات على الجناة، فيما تساءل آخرون عن أسباب تقاعس الشهود عن مساعدة الضحية في لحظة الاعتداء؛ ما أثار حالة من الغضب ضد تخاذل شهود العيان عن تقديم يد العون للرجل ضحية الاعتداء والسرقة.