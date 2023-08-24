الخطوط الجوية الكورية ستقوم بـ"وزن الركاب" قبل رحلاتهم

كشفت صحيفة "كوريا تايمز"، الكورية الجنوبية عن توجه الخطوط الجوية في البلاد لقياس وزن الركاب قبل دخولهم إلى الطائرة، بما يتوافق مع قوانين الطيران.

وقالت الصحيفة إنه سيتم وزن كل من الركاب والأمتعة، ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد، وسيتم وزن الركاب أمام البوابات وقبل الصعود إلى الطائرة.

وأثار القرار الذي اتخذته الخطوط الكورية ردود فعل عنيفة ومخاوف تتعلق بالخصوصية بين المسافرين.

وبينت صحيفة "كوريا جونج أنج ديلي" أنه وفقا لإعلان صادر عن شركة الطيران، سيؤثر البرنامج على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر.

ووفقا لإجراءات التحكم في وزن الطائرة وتوازنها التي حددتها كوريا الجنوبية، تلتزم شركات الطيران بحساب الوزن القياسي للركاب كل خمس سنوات أو عندما تقتضي الظروف ذلك.

ويلعب هذا المتوسط دورا في "تحديد توزيع وزن الطائرة وتعزيز سلامة الطيران".

وبمجرد جمع البيانات، فإنها تساعد شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن "احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة".

المصدر: "كوريا تايمز"