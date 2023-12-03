ثلث الأشخاص في إسبانيا شاهدوا المواد الإباحية قبل سن 12 عامًا

أفاد التقرير الصادر عن مؤسسة "FAD" الخميس الماضي، بأن 27.5% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا في إسبانيا شاهدوا المواد الإباحية للمرة الأولى قبل سن 12 عامًا.

وبحسب صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، اعترف نصف هؤلاء الأشخاص تقريبًا بمشاهدتهم محتوى عنيفًا ومهينًا.

وذكر التقرير، أن 45%، صرحوا أنهم شاهدوا نوعًا ما من المحتوى الأباحي للمرة الأولى بين سن 12 و15 عامًا، وأن واحدًا من كل أربعة فعل ذلك قبل أن يبلغ 12 عامًا.

وأشار التقرير، إلى أن الوضع أكثر خطورة بين القُصّر الذكور منه بين الفتيات، إذ أن 8.5% من الذكور شاهدوا المواد الإباحية للمرة الأولى في سن الثامنة أو قبل ذلك، وهو ضعف عدد الفتيات، ونحو اثنين من كل عشرة فعلوا ذلك بين سن 9 و11 عامًا.