واقعة "غريبة".. ترك طفلتيه في السيارة وأنكر صلته بهما

في واقعة غريبة، شهدتها مدينة إسبانية، أنكر بريطاني علاقته بطفلتيه الصغيرتين، وتخلى عنهما.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، دخل الرجل المعني إلى الحلاق، بينما ترك ابنتيه داخل السيارة موصدة الأبواب، وحينها لاحظ أحد المارة وجود طفلة رضيعة مع شقيقتها الصغيرة داخل السيارة أمام مركز تجاري، في الطقس الحار، وبعد انتظاره ربع ساعة أملًا في ظهور أحد له صلة بالطفلتين، قرر التصرف.

تواصل الرجل مع الشرطة، وأبلغهم عن وجود الطفلتين في السيارة المقفلة، وبعد محاولات نجح ضابط في إقناع الابنة الكبرى (7 أعوام)، بفتح الباب الموصد من الداخل، لمساعدتها هي وأختها الرضيعة.

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وبعد أن فتحت الباب، عثر الضباط على عصائر ومثلجات مع الطفلتين، وبعد تفتيشهم السيارة المستأجرة عثروا على وثائق للأب.

وتمكنوا فيما بعد من العثور عليه داخل صالون للحلاقة، وعندما استفسروا عن سبب تركه ابنتيه في السيارة، أنكر معرفته بهما، كما نفى أن يكون هو الشخص الذي يبحثون عنه.

ولاحقاً، تواصل رجال الشرطة مع الشركة التي أجّرت السيارة للرجل، وتبين أنه بالفعل الرجل البريطاني ذاته الذي حققوا معه، وعندما عادوا إلى صالون الحلاقة تبين أنه غادر بعد ذهابهم مباشرة.

لكن الأمور زادت غرابة، عندما اقترب سائح بولندي من رجال الشرطة، وأبلغهم أن والد الطفلتين أوصاه بإرسالهما معه، لكنهم رفضوا طلبه، وبعد رحلة بحث عن الأم، عثرت عليها الشرطة، وهي تتجول في المدينة، وسلموها ابنتيها، بينما يواصل المحققون البحث عن الأب للقبض عليه بعد إنكاره ابنتيه وتخليه عنهما.