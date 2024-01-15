"صدفة مع السلطان" تقود فتاة عمانية إلى الشهرة
قادت "الصدفة" فتاة عُمانية لتصبح من المشاهير في السلطنة، إذ تم تداول صور ومقاطع فيديو لها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب سيل من عبارات الإعجاب.
وفي التفاصيل، شاهد العُمانيون مواطنتهم سامية الظهورية في صورة بمعيّة سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال زيارته إلى محافظة مسندم التي بدأت يوم أمس الأحد، وظهر وهو يبادلها التحية.
وكانت الظهورية تقف على جانب الطريق حاملةً هاتفها النقال لالتقاط صورة للسلطان لحظة مرور سيارته، قبل أن تفاجَأ بانتشار صورة لها تم التقاطها من الجهة المقابلة وتظهر فيها مبتسمةً وتحيي السلطان الذي ردَّ بالمثل.
وتم تداول الصورة على نطاق واسع بين العُمانيين في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتضح هوية سامية بعد أن استضافتها بعض وسائل الإعلام المحلية لتتحدث عن تلك الصورة.
وأبدى نشطاء عُمانيون إعجابهم بعفوية مواطنتهم التي بدَت سعيدة جدًّا بتلك الصدفة، وقالت إنها لم تكن تتوقع أن تكون بهذا الموقف رغم استعدادها منذ أسبوع للمشاركة في استقبال السلطان هيثم في زيارته لمحافظة مسندم.
ونشرت المدونة العُمانية شذى الجابرية صورة سامية الشهيرة على موقع "إكس" (تويتر) سابقًا، وكتبت "الإحساس أعمق من المشاهدة .. ما يراه القلب لا تراه العين؛ ما يراه القلب أدوَم أثرًا، وأعمق أملًا !".
وكتب عبدالله الهاشمي معلقًا على فرحة مواطنته بصورتها وشهرتها: "الفرحة واضحة على محياها برؤية السلطان هيثم وشعور جميل، أدام الله عليها الفرحة.. والتقاطة مميزة من المصور ..".
وقال عيسى بن فهد الهاشمي مبديًا إعجابه بالصورة: "هي صورة للتاريخ، حفظ الله جلالة السلطان وحفظ الله الأخت سامية".
فيما كتب سعيد عبدالله الفتحي: "مشاعرها فياضه من نظرتها للسلطان وبهجتها شعرنا بكمية الحب والفرحة التي احتوت المشهد واختزلت تلك المشاعر الجياشة".
ويزور السلطان هيثم بن طارق محافظة مسندم لتفقّد الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية عن قُرب، والالتقاء بالشيوخ والرشداء والأعيان وعدد من أعضاء مجلس عُمان وأعضاء المجلس البلدي ورجال الأعمال.