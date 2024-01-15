"صدفة مع السلطان" تقود فتاة عمانية إلى الشهرة

وكانت الظهورية تقف على جانب الطريق حاملةً هاتفها النقال لالتقاط صورة للسلطان لحظة مرور سيارته، قبل أن تفاجَأ بانتشار صورة لها تم التقاطها من الجهة المقابلة وتظهر فيها مبتسمةً وتحيي السلطان الذي ردَّ بالمثل.

وتم تداول الصورة على نطاق واسع بين العُمانيين في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتضح هوية سامية بعد أن استضافتها بعض وسائل الإعلام المحلية لتتحدث عن تلك الصورة.

وأبدى نشطاء عُمانيون إعجابهم بعفوية مواطنتهم التي بدَت سعيدة جدًّا بتلك الصدفة، وقالت إنها لم تكن تتوقع أن تكون بهذا الموقف رغم استعدادها منذ أسبوع للمشاركة في استقبال السلطان هيثم في زيارته لمحافظة مسندم.

ونشرت المدونة العُمانية شذى الجابرية صورة سامية الشهيرة على موقع "إكس" (تويتر) سابقًا، وكتبت "الإحساس أعمق من المشاهدة .. ما يراه القلب لا تراه العين؛ ما يراه القلب أدوَم أثرًا، وأعمق أملًا !".