كشف خبير ملكي أن دوق إدنبرة الراحل، الأمير فيليب، كان يشير إلى ميغان ماركل بلقب "دوقة وندسور" بسبب تشابهها مع واليس سيمبسون، ولكن دون أن يقوله لها مباشرة.

وفي حديثه مع GB News، أوضح الخبير الملكي سيوارد أن الأمير فيليب كان حذرًا في تعاملاته، وكان يرى تشابهًا واضحًا بين ميغان وهاري وبين إدوارد والسيدة سيمبسون؛ ما جعله يطلق عليها لقب "DoW" كناية عن دوقة وندسور.

وأضاف سيوارد أن الأمير فيليب كان يشير إلى ميغان بهذا اللقب لتفادي الصدام المباشر ولتجنب الإحراج.

كما أكد سيوارد أن الأمير فيليب كان يعتبر ميغان "مزعجة" للعائلة المالكة، على عكس زوجته الملكة إليزابيث الثانية التي كانت متفائلة ولديها آمال كبيرة تجاهها.

والجدير بالذكر، أن ميغان وهاري قررا الابتعاد عن العائلة المالكة في عام 2020، وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.

ومنذ ذلك الحين، نادراً ما عادت ميغان إلى المملكة المتحدة، باستثناء بعض المناسبات الخاصة مثل جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بينما لم تحضر تتويج الملك تشارلز الثالث في العام الماضي.