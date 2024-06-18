بسبب "صفعة" عمرو دياب.. راغب علامة يتعرض لموقف محرج

حاول الفنان اللبناني راغب علامة التهرّب من سؤال عن رأيه في قيام الفنان المصري عمرو دياب بـ"صفع" معجب، محاولا تبرير ذلك بـ"الضغط النفسي".

وجاء تعليق علامة بعد سؤال في لقاء إعلامي لمجلة "الفن"، عما إذا كان سيقوم بردة الفعل ذاتها التي قام بها عمرو دياب، إذا جاءه معجب.

ورفض الفنان اللبناني في البداية الإجابة عن السؤال، معلقا بالقول "بلا هالسؤال"، قبل أن يضحك محرجا، ثم يجيب متلعثما ومرتبكا بأنّ "الفنان ربما يتعرض لضغوط نفسية في بعض الأحيان، تدفعه لمثل هذه التصرفات".

وأثار مقطع فيديو، وثّق قيام الفنان المصري عمرو دياب بـ"صفع" أحد المعجبين، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت الواقعة بهجوم كبير على النجم المصري، الذي خرج معلقا بعد نحو أسبوع من الواقعة، من دون أن يتطرق مباشرة إلى سلوكه، بالتأكيد على "أهمية جمهوره لديه، وأنه الأهم في حياته، طوال مسيرته الفنية".