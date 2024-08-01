قتل نجل الوزير التركي السابق "عبد اللطيف شينار"، يوم الأربعاء، جدته رميا بالرصاص، بعدما قام باحتجازها رهينة في منزلها، بحسب وسائل إعلام تركية.

وكشف موقع صحيفة "دنيا" التركية، أن نجل الوزير ويدعى"بدرخان"، أطلق النار على جدته "ليلى"، بعد مشاجرة وقعت بين الطرفين في منزل والده الواقع بأنقرة.

ووفق الصحيفة ــ التي لم تذكر سبب الشجار ــ، فقد هدّد "بدرخان"، جدته بمسدس، الأمر الذي دفع بالوزير السابق شينار، إلى إبلاغ قوات الشرطة بالوضع.

وعلى الفور تم إرسال عناصر من الشرطة وطواقم طبية لموقع المنزل الذي يحتجز فيه بدرخان جدته كرهينة.

وقبل تدخل القوات، أطلق بدرخان النار على جدته، وأرداها قتيلة، لتعتقله الشرطة بعد ذلك، وتقتاده للتحقيق.

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وجدير بالذكر، فإن "شينار"، شغل منصب وزير دولة ونائب رئيس الوزراء في حكومة عبد الله غول، وحكومة رجب طيب أردوغان بين عامي 2002 و2007.