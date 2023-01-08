السعودية تخصص يومًا للنساء في أكبر مهرجان للإبل بالعالم (فيديو وصور)

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز الدولي للإبل، في نسخته السابعة المقامة حاليًا بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، يومًا مميزًا من خلال مشاركة عشرات النساء في منافساته التي يهيمن عليها الرجال في العادة، حيث تم تخصيص يوم للنساء.