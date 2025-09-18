هل يجوز إخراج الأطفال من المدرسة للسفر؟ إليك رأي الخبراء

يتجه عدد متزايد من العائلات للسفر مع أطفالهم خلال أيام الدراسة، خاصة في المواسم المنخفضة، بحسب بحث جديد أجرته شركة السفر الفاخر "Zicasso". وغالبا ما تكون هذه الرحلات مدفوعة برغبة في تجنب الزحام، الهروب من الطقس القاسي، والتوفير في التكاليف، أو لحضور فعاليات خاصة.

مفيد ولكن..

ويتفق الخبراء على أن مثل هذه الرحلات قد تكون مفيدة إذا تم التخطيط لها بعناية. ويؤكد المربّي براندون كاردت-هيرنانديز لموقع "بيرنتس" أن الرحلات العائلية يمكن أن تدعم التعلم، خاصة عندما ترتبط بالتاريخ أو الجغرافيا أو الثقافة. ومع ذلك، يحذر من ضرورة تقييم مستوى الطالب الدراسي قبل إخراجه من المدرسة، لا سيما في ظل التحديات المستمرة في مستويات القراءة والغياب المدرسي.

أما الطبيبة النفسية روبن بيرمان، فترى أن السفر قد يسهم في تحسين الصحة النفسية للأطفال، لكنها تنبه إلى أن إخراج الطفل من المدرسة بسبب التوتر أو القلق يجب أن يتم بحذر. فمن المهم أن يتعلم الأطفال كيفية مواجهة التحديات، على الرغم من أن الاستراحة القصيرة أحيانا قد تكون مفيدة.

وتزداد شعبية الرحلات التعليمية إلى أماكن مثل اليونان، ومصر، وجزر غالاباغوس، حيث يتعلم الأطفال من خلال التجربة المباشرة. ويشير الخبراء إلى أن التعلم التجريبي يكون غالبا أكثر تأثيرا وذاكرة من القراءة النظرية.

أخبار ذات علاقة مع العودة للمدارس.. نصائح فعّالة لتعزيز مناعة طفلك

توقيت الرحلات

ومع ذلك، فإن توقيت الرحلة مهم؛ إذ من الأفضل تجنب فترات حاسمة مثل بداية العام الدراسي أو مواعيد الاختبارات. وينصح الخبراء بأن يكون هناك تواصل مبكر وشفاف مع المدرسة والمعلمين، الذين يمكنهم تقديم نصائح حول أفضل توقيت للرحلة وكيفية دمج التعلم خلالها.

ولجعل الرحلة أكثر فائدة، يُنصح بإشراك الأطفال في التخطيط، استخدام الخرائط، البحث عن الوجهة، وتوثيق التجربة بعد العودة، سواء من خلال الكتابة أو تقديم عرض مدرسي. كما يمكن اصطحاب أدوات تعليمية أو ألعاب تفاعلية للمساعدة في تعزيز المهارات أثناء السفر.

في النهاية، يتفق الخبراء على أن إخراج الأطفال من المدرسة بين الحين والآخر من أجل رحلة تعليمية مُعدة جيدا يُعد أمرا مقبولا، طالما أنه لا يحدث بشكل متكرر ولا يؤثر سلبا على التحصيل الأكاديمي؛ فالسفر يعزز الروابط العائلية، ويثير الفضول، ويُغرس حب التعلم.