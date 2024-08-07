علّق المطرب المصري حسام حبيب على اتهامات زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب له بسرقتها، مؤكدًا أنها فعلت ذلك بعد رفضه الرد على اتصالاتها المتكررة.

وقال حبيب لـ" ET بالعربي": "الموضوع مش بالعافية أنا مش عايز أرجع، وأنا اللي في سجن وعايز أتحرر منه، أنا اللي تعبت واستحملت إهانات بقالي سنين على حاجات ما حصلتش، وعمري ما اشتكيت ولا اتكلمت ولا دافعت عن نفسي عشان ميطلعش شكلها وحش، بس خلاص كدا أنا فاض بيا، وكل حاجة هتتقال للناس زي ما حصلت بالضبط".

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وأضاف "أنا عمري ما طلعت أسرار حد بره ولا عمري ما كنت هعمل كده، بس خلاص أنا اضطريت لكده، الحياة مش بالعافية أنا مش عايز أرجعلها، وأنا اللى بستنجد بالناس وبقولهم نجمتكم الكبيرة اللى بتحبوها من سنين كتيرة، عايز ابعد عنها ومش عارف، أتصرف ازاي واستنجد بمين، وأنا بدعي ربنا قدامكم أهو يارب عايز أبعد عنها يارب ومش عارف أعمل إيه".

ومضى حبيب قائلًا: "أنا تعبت بجد وسنين من الظلم والإهانة وبسكت ومبردش، وكل الكلام اللي كانت بتقوله غلط كله، هو في حد يكون ضارب حد وفاتح له دماغله، ويعتذر له عادي، وقبلها كنت حالق شعرها وتعتذر لي عادي، ويرجعله تاني، هو في حاجة اسمها كدا".

وأشار إلى أن شيرين "بتقول عشان بهددها! بهددها بإيه دا اللي هي قالته للناس أقوى من أي تهديد، أي اللي عندي أهدده به، وأقول ربنا كبير لحد ما اظبط ورقي وأكلم المحامين بتوعي عشان أعرف أخد حقي ومش هتنازل المرة دي خالص، وهاخد حقي بالقانون لأني عملت حساب للعشرة أكتر من مرة، وكل مرة بيطلع أكتر من اللى قبله، أيام مكالمة لميس الحديدي وطلعت قالت شتائم وحاجات في حقي، كفاية كفاية يا ناس".

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وتساءل قائلًا: "أنا عايز اعرف ازاي سرقتها، هل دخلت وأنا لابس طاقية الإخفاء، ومحدش شافني، وكل مرة سرقة وكلام أقل بكتير من اني أعلق عليه، كل شوية أنا صرفت وعملت، وأنا بستنجد بكل الناس ارحموني منها".

وتابع حبيب "دا ذنب أنا عملته في حياتي أنا مش عارف إيه دا، ولسه هطلع أتكلم كمان بكل التفاصيل، ومش بقول كده عشان خاطر أخوفها، لا دا حقي، عشان كل شوية يتقال كلام عني وعن أهلي، وأنا مش بشكر في نفسي الحمدلله متربي ومن عيلة كويسة جدا، ومتربي في أماكن كويسة ومتعلم في مدارس كويسة جدا، وبعرف ربنا سبحانه وتعالى".