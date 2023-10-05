هل يهتم الأمريكيون بالطاقة الشمسية وأبراج الرياح في مجتمعاتهم؟

أبدى غالبية الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، استعدادهم لبناء أنظمة الطاقة الشمسية وأبراج الرياح في مجتمعاتهم، لا سيما مع تزايد استخدام مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، وفق ما أظهرت نتائج استطلاع نُفذ بالتعاون بين صحيفة "واشنطن بوست" وجامعة ميريلاند، في الفترة من 13 إلى 23 تموز/ يوليو الماضي، وشمل عينة عشوائية مكونة من 1404 بالغين.

الصحيفة ذكرت في تقرير لها حول الاستطلاع اليوم الأربعاء، أنه كشف أيضا عن "أن ثلاثة أرباع الأمريكيين، سيشعرون براحة إذا ما عاشوا بالقرب من مزارع الطاقة الشمسية، في حين أبدى نحو 7 من كل 10 أشخاص مشاعر مماثلة تجاه أبراج الرياح"، لافتة أن "هذه الاتجاهات تبدو مستقرة إلى حد كبير، بصرف النظر عن مكان إقامة الأفراد".

وقالت إن "69% من سكان المناطق الريفية والضواحي المستطلعة آراؤهم، أعربوا عن استعدادهم لبناء أبراج الرياح في منطقتهم، فيما يشعر 66% من سكان المناطق الحضرية بالراحة نحو هذا الأمر".

وأشارت إلى أن "الدعم العام للبنية التحتية للطاقة الخضراء يتجاوز الانتماءات الحزبية، حيث أبدى 66% من الجمهوريين شعورهم بالراحة تجاه مجال الألواح الشمسية الذي يتم بناؤه في مجتمعهم، بينما قال 59% منهم، إنهم مرتاحون لأبراج الرياح".

أما بالنسبة للديمقراطيين، فأظهر الاستطلاع 87% يشعرون بالراحة تجاه مزارع الطاقة الشمسية و79% تجاه محطات الرياح، فيما أظهر كذلك أن أقل من نصف الديمقراطيين أو الجمهوريين، سيرحبون بوجود محطة للطاقة النووية في مجتمعهم.

الاستطلاع، كما ذكرت الصحيفة، خلص إلى "أن 79% من سكان الحضر يشعرون بالراحة تجاه بناء حقل من الألواح الشمسية في مجتمعهم، وكذلك 74% من سكان الضواحي و71% من سكان الريف".

ونقلت الصحيفة عن الأستاذة المتخصصة في السياسة البيئية بجامعة كاليفورنيا، ليا ستوكس قولها: "يبدو أن الدعم الواسع النطاق للطاقة المتجددة كان ثابتًا إلى حد ما على مر السنين، لكن في حين أن دعم مصادر الطاقة المتجددة لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الأمريكيين، يقول الخبراء إن التقدم يمكن أن يعوقه معارضة على نطاق ضيق".

ومن وجهة نظر مدير تحليل الطاقة في مركز المناخ والطاقة، دوج فاين كما نقلت عنه الصحيفة: "فإن نشر الكثير من الكهرباء المتجددة ليس بالأمر السهل"، مضيفا: "نحن نعلم أن أشياء مثل تمكين الإصلاح ومبدأ (ليس في فنائي) يشكل تحديًا لمشاريع الكهرباء ونقل الطاقة المتجددة، وكلما اقتربت هذه المشروعات من الوصول إلى أماكن تواجد العديد من الأشخاص، زادت التحديات التي يمكن أن تنشأ".

الحاجة لمصادر الطاقة المتجددة

وذكرت الصحيفة، أن "الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد من توليد الكهرباء، لذا حدد الرئيس جو بايدن هدفًا يتمثل في القضاء على التلوث الكربوني من قطاع الطاقة الأمريكي بحلول عام 2035، وهو الهدف الذي يتطلب تحولًا هائلاً عن الوقود الأحفوري".

وأضافت: "يدرك العديد من الأمريكيين الدور الحاسم الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة في الحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ، وفقًا لاستطلاع Post-UMD، كلما زاد اهتمام الأشخاص بتغير المناخ، زاد احتمال شعورهم بالراحة تجاه مزارع الرياح والطاقة الشمسية التي يتم بناؤها في مجتمعاتهم".

وزن المعارضة

ونقلت الصحيفة عن ستوكس، التي نشرت مؤخرًا دراسة حول معارضة طاقة الرياح في أمريكا الشمالية قولها: إن عدد الأشخاص الذين يعارضون المشاريع عادة ما يكون صغيرا، لكن وجهات نظرهم يمكن أن تكون لها تأثيرات هائلة، في حين نقلت عن ريكي ريتشاردز، من كليفتون بولاية تكساس، حديثه عن الآثار السلبية المحتملة على قيم العقارات والتأثير البيئي على الأرض كأسباب للشعور بعدم الراحة الشديد تجاه مزرعة كبيرة للطاقة الشمسية أو أبراج الرياح في مجتمعه الريفي جنوب غرب دالاس.

وبشأن الأفراد المجتمع الذين لديهم مخاوف بشأن بناء البنية التحتية للطاقة المتجددة بالقرب من المكان الذي يعيشون فيه، لفتت الصحيفة إلى تأكيد الخبراء بأن أحد الإجراءات الفعالة هو المشاركة المبكرة والمنتظمة.

ودعت الصحيفة إلى تنظيم موائد مستديرة إقليمية تجمع بين الحكومات المحلية والأكاديميين والمجموعات البيئية وممثلي المجتمع ومطوري المشاريع، للتعمق في مختلف القضايا المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن "هذه هي الخلطة السرية في التأكد من أن هذه الأشياء تجتمع معًا".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية