تحرش وتمييز وعدائية.. كانييه ويست يواجه أمرًا قضائيًا للإدلاء بشهادته

ألزم قاضٍ في لوس أنجلوس مغني الراب كانييه ويست بالمثول شخصيًا للإدلاء بشهادته في دعوى قضائية رفعها موظف سابق في أكاديمية دوندا ضده، مع تحديد مهلة 30 يومًا للإجابة عن الأسئلة تحت القسم، بعد تأخيرات متكررة في الإجراءات.

ورفع تريفور فيليبس الدعوى في أبريل 2024، متهمًا كانييه ويست بسوء السلوك الجسيم داخل المدرسة. ويدعي فيليبس أنه شهد تبادل ويست آراءً معادية للسامية مع الموظفين، وأنه تحدث ذات مرة عن حلق رؤوس الطلاب ووضع خطط لبناء سجن في الحرم المدرسي.

كما أشار إلى أن ويست كان ينتقد الموظفين السود بانتظام، بما في ذلك هو نفسه، ويضيف الدعوى مزاعم تحرش وتمييز وخلق بيئة عمل عدائية، مطالبًا بتعويض مالي عن سوء المعاملة المزعوم.

وفقًا لموقع TMZ، حاول فيليبس إجبار ويست على الإدلاء بشهادته بضع مرات لكن محاولاته باءت بالفشل، ويُعدّ أمر القاضي خطوة لفرض الامتثال وتمكين فريقه القانوني من استجواب ويست شخصيًّا للمرّة الأولى منذ رفع القضية. وقد تواصلت وسائل الإعلام مع محامي ويست، إدواردو مارتوريل، للتعليق، لكنه رفض الرد.