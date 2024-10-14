"جذوة".. نبيلة عبيد في مسلسل سعودي "مليء بالمفاجآت"

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تفاصيل جديدة حول مسلسلها السعودي الجديد الذي سبق الإعلان عن أنه يحمل عنوان "جذوة"، مشيرة إلى أنها تتحدث فيه باللهجتين المصرية والسعودية.

وذكرت الفنانة المصرية في تصريح للصحافة المحلية، إنها تجسد شخصية امرأة تتعرض لمواقف غير معتادة وسط العديد من المفاجآت، مشيرة إلى أن بطلة العمل تتحدث في البداية باللهجة المصرية ثم مع تصاعد الأحداث نجدها تتحدث باللهجة السعودية.

ولفتت إلى أن المسلسل مكون من 7 حلقات، من إخراج خالد الحجر، ويعد نموذجاً رائعاً للتعاون المصري السعودي.

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وقالت إن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة والتحضيرات الأولية، مؤكدة أنها سوف تظهر من خلاله بشكل مختلف تماماً عن جميع الأدوار التي سبق وقدمتها عبر تاريخها الفني رغم تقديمها لأكثر من 90 فيلماً.

وتوجهت إلى جمهورها قائلة: "انتظروني في دور غريب وجديد"، وسبق أن أعلنت نبيلة عبيد عبر المؤتمر الصحفي الذي أقيم في الرياض أن المسلسل يضم عدداً من نجوم الفن من مصر والسعودية وهو إنتاج وتأليف خالد الراجح.