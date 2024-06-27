السعودية.. اكتشاف نقش أثري فريد يرتبط بلغة قوم ثمود (صور)
عثرت فرق مسح وتنقيب عن الآثار في السعودية، على نقش أثري فريد من نوعه لكونه يضم أبجديتين مختلفتين تحملان المعنى ذاته، بجانب ارتباطه بقوم ثمود الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم.
وأظهرت صور للنقش الأثري الذي كُتب على لوح حجري، ثلاثة سطور، الأول والثاني منها مكتوبان بالقلم الثمودي، والسطر الثالث بالخط العربي المبكّر.
ويطلق مصطلح "القلم الثمودي" على الخط الذي استعمله قوم ثمود في كتاباتهم للغتهم التي يصنفها الباحثون بأنها لغة عربية قديمة منقرضة، فيما يشير مصطلح "الخط العربي المبكّر" إلى شكل كتابة الحروف العربية قديما قبل استقرارها على الشكل الحالي.
وقالت هيئة التراث السعودية، إن النقش ثنائي الخط، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي.
وذكرت الهيئة الحكومية، أن فرق المسح عثرت على النقش في قرية علقان بمنطقة تبوك، شمال غرب البلاد، وعلى مقربة من بلدة العلا القديمة التي يُعتقد أنها كانت موطناً لقوم ثمود.
ولم تكشف الهيئة عن معنى العبارة المكتوبة على النقش، بينما من الصعب قراءة الجزء العربي منها بالنظر لكونه مكتوبا بالخط العربي المبكّر الذي تختلف أشكال حروفه عن الحروف العربية الحالية.
وأوضحت هيئة التراث أن النقش له أهمية تاريخية تكمن في تأكيد استمرار الكتابة بالقلم الثمودي في القرن الخامس الميلادي، لافتة إلى أنه يصنف ضمن سلسلة النقوش الأثرية ثنائية الخط بالمملكة.