السعودية.. اكتشاف نقش أثري فريد يرتبط بلغة قوم ثمود (صور)

عثرت فرق مسح وتنقيب عن الآثار في السعودية، على نقش أثري فريد من نوعه لكونه يضم أبجديتين مختلفتين تحملان المعنى ذاته، بجانب ارتباطه بقوم ثمود الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم.

وأظهرت صور للنقش الأثري الذي كُتب على لوح حجري، ثلاثة سطور، الأول والثاني منها مكتوبان بالقلم الثمودي، والسطر الثالث بالخط العربي المبكّر.

ويطلق مصطلح "القلم الثمودي" على الخط الذي استعمله قوم ثمود في كتاباتهم للغتهم التي يصنفها الباحثون بأنها لغة عربية قديمة منقرضة، فيما يشير مصطلح "الخط العربي المبكّر" إلى شكل كتابة الحروف العربية قديما قبل استقرارها على الشكل الحالي.