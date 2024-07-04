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الإكوادور .. فك أسر 49 شخصا اختطفتهم عصابة "لوس لوبوس"

الإكوادور .. فك أسر 49 شخصا اختطفتهم عصابة "لوس لوبوس"
ضباط شرطة في الإكوادورالمصدر: REUTERS
وكالات
وكالات
04 يوليو 2024، 4:45 م

أعلنت شرطة الإكوادور، اليوم الخميس، إنقاذ 49 شخصا اختطفتهم عصابة "لوس لوبوس" في منطقة تعدين بإقليم أزواي بجنوب البلاد.

وأشار بيان للقوات المسلحة في وقت سابق إلى إنقاذ 46 شخصا والعثور على خمسة قتلى.

وتكافح الإكوادور لاحتواء تصاعد في الجرائم العنيفة ما دفع الرئيس دانييل نوبوا إلى إعلان حالة الطوارئ مرات عديدة، والتي بموجبها تقوم قوات الجيش بدوريات في الشوارع والسجون، كما أضاف 22 عصابة إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

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وقالت الشرطة في رسالة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أُطلق سراح 49 مواطنا كانوا مخطوفين في مناطق للتعدين، وأُلقي القبض على شخصين على صلة بالجريمة".

وذكر الجيش في رسالة نشرها على موقع إكس، أمس الأربعاء، أن أكثر من 20 شخصا أطلقوا النار على الجنود خلال العملية دون وقوع إصابات.

الجرائمالإكوادور

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