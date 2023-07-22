"برغوث" يحول حياة شاب إلى مأساة حقيقية

حوّلت حشرة صغيرة من فصيلة البرغوث حياة شاب إلى مأساة مروعة؛ بعدما تسبب في حرمانه من ذراعيه وجزءٍ من قدمه.

وذهب مايكل كولهوف إلى تكساس لرعاية والدته، ليفقد ذراعيه وجزءًا من قدمه بعد لدغة من حشرة "البرغوث".