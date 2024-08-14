علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على صدور قرار من نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية بمنعها من الغناء في مصر، وإحالتها للتحقيق داخل النقابتين.

وجاء رد هيفاء مبطنًا، حيث نشرت عبر خاصية قصص إنستغرام آية قرآنية جاء فيها "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".

وقال متابعو هيفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحقيقية ستظهر لو بعد حين، وأن هناك جهات تتقصد توجيه الأذى للفنانة اللبنانية، بسبب جماهريتها في مصر.

وكانت نقابة المهن الموسيقية حددت برئاسة الفنان مصطفى كامل يوم الأحد المقبل للتحقيق مع هيفاء وهبي، حيث أخطرت النقابة خالد التهامي مدير أعمال الفنانة اللبنانية بموعد التحقيق، وفي حال عدم حضورها سيستمر منعها من الغناء بمصر، بينما لم تحدد نقابة المهن التمثيلية حتى الآن موعد التحقيق.

وكانت نقابتا المهن الموسيقية والمهن التمثيلية أصدرتا مساء أمس قرارًا مشتركًا بوقف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن العمل في مصر، وعدم إصدار أي تصريح لها بإقامة حفلات أو التمثيل داخل مصر؛ بسبب إخلالها ببنود التعاقد مع شركة إنتاج سينمائي، ومتعهد حفلات مصري.

وخاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية، إذ طالب الأول الثاني بتفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًّا وأدبيًّا وإداريًّا.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. هيفاء وهبي "ممنوعة" من التمثيل والغناء في مصر

وأضاف زكي في بيان مشترك أن "الفنانة هيفاء وهبي أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق في نقابة المهن التمثيلية، الذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا".

وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب بأضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.

وبعد فحص الشكوى، تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي، لتتلاقى إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية في نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، إذ قررا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل إلى حين فض المنازعات الواردة للنقابتين.